07:58 05.10.2025
Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя
Фото: https://t.me/dsns_telegram
У Запоріжжі через нічну ворожу атаку знеструмлено понад 73 тис. споживачів, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.
"Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.
За словами Федорова, без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч - Запорізького району.
Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення - до кінця доби.