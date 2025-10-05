Інтерфакс-Україна
07:58 05.10.2025

Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя

Понад 73 тис. споживачів знеструмлено через нічну ворожу атаку Запоріжжя
У Запоріжжі через нічну ворожу атаку знеструмлено понад 73 тис. споживачів, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Понад 73 тисячі абонентів знеструмлені внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

За словами Федорова, без світла понад 67 тисяч абонентів обласного центру та понад 6 тисяч - Запорізького району.

Енергетики вже розпочали роботи з відновлення, плановий термін завершення - до кінця доби.

 

