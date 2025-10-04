Зеленський: Триває відновлення електрики, води та зв’язку після ударів РФ на Сумщині, Чернігівщині й Донеччині

Енергетики та ремонтні бригади продовжують відновлювати постачання електроенергії та водопостачання, а також зв'язок після російського удару в постраждалих районах Сумщини, Чернігівщини та Донеччини, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні фактично весь день жорсткі удари росіян по місту Шостка на Сумщині. Удари по вокзалу, по енергетиці, цивільна інфраструктура, це такий типовий російський терор, десятки дронів. Одне з влучань було фактично по потягу, звичайний потяг, жодного воєнного сенсу. На жаль, людина загинула, мої співчуття", - сказав він у вечірньому відеозверненні в суботу.

Президент зазначив, що постраждалим, серед яких троє дітей, надається відповідна допомога. Він подякував кожному, хто допомагає. За словами Зеленського, енергетики, ремонтні бригади, необхідні служби працюють заради відновлення постачання електрики.

"Шостка, Шосткінський район, інші райони Сумщини, райони Чернігівщини, також на Донеччині, непроста ситуація з електрикою після ударів. Але максимум робиться, щоб відновити постачання електрики, а це означає і водопостачання, і відновлення нормального зв'язку", - сказав президент.

За його словами, важливо, щоб в усіх громадах і на обласному рівні максимально підтримували людей, особливо сім'ї з дітьми, літніх людей та тих, хто живе сам.

"Резерви підтримки мають бути в кожному регіоні, це персональна відповідальність керівників в областях", - підкреслив Зеленський.

Як повідомлялося, близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області.