15:37 04.10.2025

Постраждали у суботу вранці через російський обстріл діти перебувають у лікарні – начальник Херсонської ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що діти, які постраждали у суботу вранці через російський обстріл обласного міста, перебувають у лікарні.

"Восьмирічного хлопчика вже прооперували, зараз він — у реанімації. Триває операція 17-річного підлітка. Стан дітей важкий, але стабільний. Лікарі роблять усе можливе для їх порятунку. Під наглядом медиків перебуває і їхня мама. Вона отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги", - написав Прокудін у телеграм-каналі.

Раніше він повідомляв, що близько 9:30 російські окупаційні війська атакували цивільне авто у Центральному районі Херсона. Внаслідок обстрілу постраждали жінка та двоє дітей. "Хлопці, 8 та 17 років, дістали вибухові та черепно-мозкові травми, уламкові поранення та переломи кісток. Їх у важкому стані доправили до лікарні, де зараз оперують. Також меддопомогу надають 38-річній жінці. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія й уламкове поранення стегна", - інформував очільник області.

