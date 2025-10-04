Інтерфакс-Україна
Події
14:26 04.10.2025

Серед постраждалих внаслідок удару по Шостці є 3 дітей – голова правління Укрзалізниці

Троє дітей є серед постраждалих внаслідок удару російського дрона по залізничній станції в місті Шостка Сумської області, повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський у Facebook.

"Постраждалій нашій співробітниці (касир приміського поїзда) та постраждалим пасажирам (серед них відомо про 3 дітей) надається медична допомога в лікарнях", - написав Перцовський без уточнення загальної кількості постраждалих.

Раніше Офіс генпрокурора України повідомляв про вісьмох постраждалих внаслідок ударів. "4 жовтня 2025 року близько 11:50 ворог атакував безпілотником пасажирський потяг, який перебував на залізничному вокзалі м. Шостка в очікуванні відправлення. Через декілька хвилин, коли відбувалась евакуація пасажирів, відбулось повторне ураження безпілотником ще одного потяга. Унаслідок атаки окупантів, станом на 13:00 відомо про госпіталізацію щонайменше 8 людей", - йдеться у повідомленні.

Перед тим повідомлялося, що близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду сполученням "Шостка-Київ", який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області.

Віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба повідомив, що російські окупанти вдарили по станції двічі, обидва рази – прицільно по локомотивах пасажирських поїздів. "Перший удар поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська - Новгород-Сіверський. Коли почалася евакуація людей, ворог повторно атакував - цього разу поцілили в електровоз потяга Київ-Шостка", - повідомив він, додавши, що поранені є як серед пасажирів, так і серед працівників Укрзалізниці.

