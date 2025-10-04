Інтерфакс-Україна
13:12 04.10.2025

Удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном, відомо про десятки постраждалих – Зеленський

Удар по вокзалу в Шостці був завданий дроном, відомо про десятки постраждалих – Зеленський
Фото: сайт Президента України

Необхідні служби вже на місці та почали надавати допомогу людям, постраждалим внаслідок російського удару по залізничному вокзалу в місті Шостка Сумської області, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Жорстокий російський удар безпілотником по залізничному вокзалу в Шостці Сумської області… З’ясовується вся інформація щодо постраждалих. Станом на зараз уже відомо про десятки постраждалих людей. Попередньо в місці удару були і працівники Укрзалізниці, і пасажири", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, росіяни "не могли не знати, що б’ють по цивільних, і це терор, який світ не має права ігнорувати".

"Кожного дня Росія забирає життя людей. І тільки сила може примусити їх це припинити. Ми чули рішучі заяви від Європи та Америки, і вже давно час їх усі втілити в реальність. Спільно, разом з усіма, хто не вважає, що вбивства й терор – це нормально. Розмов зараз недостатньо. Потрібні сильні дії", - наголосив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що близько 30 людей постраждали через удар російських окупантів по поїзду, який стояв на вокзалі в місті Шостка Сумської області. За словами тимчасово виконуючої обов'язки голови Шосткинської районної військової адміністрації Оксани Тарасюк, поранених відвезли у лікарню, їхня кількість уточнюється. Наразі атака триває, горить вагон поїзда.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров уточнив, що удар було прицільно завдано "по цивільній інфраструктурі – у пасажирський потяг сполученням Шостка-Київ".

 

Теги: #шостка #потяг #атака_рф #зеленський

