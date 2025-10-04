Інтерфакс-Україна
Події
11:23 04.10.2025

Зеленський за результатами саміту ЄПС: викликів перед Європою багато, на всі відповідь – єдність

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Зустрічі на полях саміту Європейської політичної спільноти (ЄПС) в данському Копенгаґені були продуктивними, з лідерами усіх держав вдалося обговорити питання безпекових гарантій, посилення тиску на РФ, реалізацію механізму PURL, який передбачає фінансування закупівлі американського озброєння та боєприпасів за рахунок коштів європейських партнерів, та ініціативи ЄС з переозброєння SAFE, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Багато викликів перед Європою зараз, і лише одна дієва відповідь на всі – єдність. У всіх рішеннях заради спільного захисту. Програми PURL і SAFE, безпекові гарантії для України, тиск на Росію та новий сильний пакет санкцій Євросоюзу, використання заморожених російських активів, європейське майбутнє України, Молдови, Західних Балкан. Щодо всіх питань детально з кожним лідером говорили й розраховуємо на повну підтримку", - написав Зеленський в Телеграм у суботу.

За його словами, з лідером кожної країни, які взяли участь у саміті ЄПС також обговорили реалізацію актуальних двосторонніх проєктів з Україною.

"Європа має бути захищеною від будь-яких загроз. Лише спільні дії та об’єднані зусилля можуть гарантувати справжню безпеку. Вдячний усім, хто це розуміє і готовий працювати саме так", - резюмував Зеленський.

Як повідомлялося, сьоме засідання Європейської політичної спільноти в Копенгаґені зібрало глав держав і урядів 47 країн Європи, в заході також взяв участь генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Данія зараз є головуючою країною в ЄС.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен за підсумками саміту констатувала, що ЄПС об'єднує країни з усієї Європи з дуже різними поглядами на багато різних питань. "Але всі ці розбіжності вже не такі важливі через великий виклик, який ми поділяємо, загрозу з боку Росії для Європи. І саме тому наше спільне завдання таке просте, як і зараз. Ми повинні бути здатними захистити себе та цінності, в які ми віримо. І, звичайно, і це завершальний висновок, зробити Європу настільки сильною, щоб війна проти нас більше не була варіантом. Але все починається і, на жаль, поки що, також закінчується тим, що відбувається в Україні. Тож підтримка вас — найважливіше завдання", - сказала вона на спільний з Зеленським пресконференції.

Теги: #єпс #саміт #зеленський

