Інтерфакс-Україна
Події
08:56 04.10.2025

Пошкоджено кілька важливих об’єктів енергопостачання на Чернігівщині, знеструмлено 50 тис. споживачів

Вночі під час чергової дронової атаки на Чернігівщині було пошкоджено кілька важливих об’єктів електропостачання, внаслідок чого аварійні відключення торкнулися близько 50 тисяч споживачів, повідомляє пресслужба АТ "Чернігівобленерго".

"Енергетики приступили до перезаживлення. У той же час в області продовжує діяти Графік погодинного відключення електропостачання (ГПВ). Сьогодні його принцип передбачає відключення три через три — три години світло у черги є і три — немає", – зазначили в компанії.

У пресслужбі також додали: "Робимо все можливе, щоб додаткових відключень, незважаючи на ситуацію, не було. Більше того — сподіваємось, що не в пікові години відключення будуть навіть полегшені".

"Ворог знову випробовує нас на міцність, та ми встоїмо! Енергетики продовжують відновлення, ви ж наберіться терпіння і подбайте про свою безпеку", – закликали в компанії.

 

Теги: #знеструмлення #чернігівська_область

