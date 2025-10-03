Інтерфакс-Україна
Події
21:05 03.10.2025

Зеленський провів Ставку на тему захисту та відновлення об'єктів енергетики після ударів

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення засідання Ставки верховного головнокомандуючого, на який заслухав доповіді по захисту обʼєктів енергетики від російських ударів та їх відновленню.

"Сьогодні був черговий російський удар по нашій газовій інфраструктурі: якраз напередодні опалювального сезону росіяни шукають способи завдати більше шкоди нашим людям. Тільки в одному цьому ударі саме по газових обʼєктах було 35 ракет, у тому числі балістика. Комбінований удар, лише половину ракет вдалося збити. Непроста ситуація на Чернігівщині після ударів дронами – в Славутичі, в Ніжині, також у самому Чернігові. І на Сумщині. Вже ввечері був удар балістики на Донеччині – теж по енергетиці. Краматорськ, Словʼянськ, Дружківка – триває відновлення", - повідомив Зеленський за результатами засідання у п'ятницю в Телеграм.

Він наголосив на важливості того, щоб усі люди, які потребують підтримки в кожній громаді, отримали необхідну підтримку. "Це пряма відповідальність керівників на місцях, від обласного рівня до кожного міста, до кожної громади. Ресурси для такої допомоги є", - написав президент України.

"Очікую більших результатів і від військового командування – тих, хто відповідає за безпілотну складову, захист неба та прикриття північно-східних областей", - додав Зеленський.

 

