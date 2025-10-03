Інтерфакс-Україна
18:05 03.10.2025

Шатдаун у США не впливає на постачання зброї Україні - посол Стефанішина

Посол України в Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина прокоментувала інформацію щодо впливу шатдауну США на допомогу Україні.

"Отримую багато запитань про те, як шатдаун у США може вплинути на військову підтримку України. Наразі прямого впливу немає. Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", - написала вона в Telegram-каналі.

Стефанішина додала, що посольство продовжує моніторити ситуацію та підтримує постійний контакт з американськими партнерами.

Раніше речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що попри урядовий "шатдаун" у Сполучених Штатах, переговори між Україною і США стосовно угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити.

До цього британська газета The Telegraph писала з посиланням на власні джерела про побоювання, що зупинка фінансування вплине на постачання американської зброї до України.

Шатдаун у США 2025 року розпочався 1 жовтня 2025 року о 00:01 за східним часом (ET) через відсутність ухваленого бюджету чи тимчасового фінансування.

Останній шатдаун у США тривав з 22 грудня 2018 року по 25 січня 2019 року (35 днів) — це був найдовший федеральний шатдаун в історії США.

Теги: #зброя #україна #шатдаун #сша

