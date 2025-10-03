Інтерфакс-Україна
Події
17:10 03.10.2025

Євросоюз на рік продовжив санкції проти Росії за дестабілізаційні дії за кордоном

Рада Європейського Союзу продовжила на рік дію обмежувальних заходів проти 47 осіб і 15 компаній, причетних до дестабілізаційних дій Росії за кордоном, повідомила пресслужба Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити індивідуальні обмежувальні заходи проти осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року, у світлі триваючої гібридної діяльності Росії, включаючи маніпуляції та втручання в іноземну інформацію (FIMI) проти ЄС та його держав-членів і партнерів", йдеться у повідомленні пресслужби на сайті ЄС.

Повідомляється, що загалом обмежувальні заходи наразі стосуються 47 фізичних та 15 юридичних осіб. Перелічені компанії підлягають заморожуванню активів, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичним особам також загрожує заборона на в’їзд, яка забороняє їм в’їзд або транзит через територію ЄС.

Санкції діятимуть щонайменше до 9 жовтня 2026 року.

Як повідомлялося, 8 жовтня 2024 року Рада ЄС ухвалила рамки обмежувальних заходів у відповідь на дестабілізуючі дії Росії. Режим санкцій спрямований проти тих, хто бере участь у діях та політиці уряду Російської Федерації, які підривають фундаментальні цінності ЄС та його держав-членів, їхню безпеку, стабільність, незалежність та цілісність. Режим санкцій також спрямований проти тих, хто несе відповідальність за гібридну діяльність проти третіх країн та міжнародних організацій.

У травні 2025 року ЄС розширив сферу дії обмежувальних заходів, дозволивши націлювання на матеріальні активи, пов’язані з дестабілізуючою діяльністю Росії, фінансових спонсорів дестабілізуючої діяльності, а також дозволити призупинення ліцензій на мовлення російських ЗМІ, причетних до дезінформації.

Крім того, 18 липня 2025 року у заяві Високого представника від імені ЄС засуджено постійні гібридні кампанії Росії проти ЄС, його держав-членів та партнерів. У заяві наголошується, що протягом останніх років ЄС спостерігав навмисну та систематичну модель зловмисної поведінки, яку приписують Росії, таку як кібератаки, акти саботажу, порушення критичної інфраструктури, фізичні атаки, маніпуляції та втручання в інформацію, а також інші приховані чи примусові дії. Ця діяльність ще більше загострилася з початку агресивної війни проти України і, швидше за все, збережеться в осяжному майбутньому.

Теги: #єс #санкції_рф

