15:51 03.10.2025

Більшість українців вважає, що за час війни рівень корупції зріс, – опитування КМІС

Більшість українців вважають, що за період повномасштабного вторгнення РФ рівень корупції в Україні зріс. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

"Переважна більшість українців – 71% – вважають, що за час повномасштабного вторгнення рівень корупції в країні зріс. Ще 20% вважають, що він не змінився і 5% вважають, що рівень корупції знизився", - зазначається у звіті за результатами опитування.

Відзначається, що хоча серед респондентів, які заявили про довіру до президента України Володимира Зеленського, оцінки трохи кращі, але і серед них більшість вважають, що рівень корупції за час повномасштабної війни зріс.

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький, коментуючи результати опитування, зазначив, що корупція лишається в очах громадськості надзвичайно серйозною проблемою.

"Можна (і навіть потрібно) дискутувати, наскільки суб’єктивне сприйняття рівня корупції відповідає об’єктивній ситуації. Скоріше за все, дійсно має місце не такий швидкий і ефективний (та й не завжди лінійний), але все-таки прогрес з виявленням і притягненням до відповідальності корупціонерів та й загалом із протидією корупційним діям (якщо ми оглядаємо досить тривалий період, наприклад, з 2000-х років). Тобто об’єктивна ситуація краща, ніж нам може здаватися", - заявив Грущецький.

Він додав, що значною мірою сприйняття рівня корупції значною мірою формується не внаслідок особистого досвіду, а через медіа, особливо – через соціальні медіа, через що і виникає відчутний розрив між об’єктивною ситуацію і її відображенням у громадській думці.

"Складається парадоксальна ситуація, коли посилення боротьби з корупцією (і поява численної інформації в медіа) може сприйматися як збільшення корупції. Тому питання, чи корупція об’єктивно збільшується, треба досліджувати за допомогою спеціальних досліджень. Наприклад, з 2000-х років КМІС проводить регулярні дослідження "Стан корупції в Україні" (востаннє – у 2024 році). За цими даними рівень корупції в цілому зменшується за багатьма параметрами. Але ми вивчаємо і сприйняття, і конкретний особистий досвід людей, а досвід людей не стосується спілкування з вищими щаблями влади. У той час як люди, коли говорять про корупцію, якраз мають на увазі вищу владу (побутову корупцію пересічні українці значною мірою толерують)", - додав Грушецький.

Опитування проводилося упродовж 19-28 вересня 2025 року. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% - для показників, близьких до 10%, 1,8% - для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #кміс #корупція

