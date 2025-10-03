Інтерфакс-Україна
Події
13:11 03.10.2025

НПЗ в російському Орську атакують дрони – ЦПД

1 хв читати
Нафтопереробний завод в Орську (Оренбурзька обл., РФ), перебуває під атакою дронів, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України Андрій Коваленко.

"НПЗ в російському Орську під атакою", - написав він в телеграм-каналі.

Відео атаки поширюється у місцевих пабліках.

Місцева влада підтвердила атаку. Губернатор Оренбурзької області Євген Солнцев заявив, що на території області відбувається атака безпілотниками промислового об'єкту, зазначивши що "постраждалих немає, технологічні процеси не порушені".

Орський НПЗ розташований за 1400 км від кордону з Україною.

Теги: #коваленко #орськ #атака #нпз #цпд

