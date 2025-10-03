Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Полтавська область опинилася в ніч на п'ятницю пыд масованою атакою росыйських крилатих ракет та дронів, повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут у телеграм-каналі.

"Цієї ночі ворог провів масовану комбіновану атаку Полтавщини із застосуванням ракет та БпЛА. Відбулися влучання та падіння уламків на різних локаціях. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури. У Полтавській громаді уламками пошкоджено приватне домоволодіння. На щастя, у всіх випадках обійшлося без постраждалих", - написав Когут у Телеграм.