США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані щодо віддалених енергетичних об'єктів в Росії, повідомила агенція Reuters, посилаючись на двох поінформованих американських посадовців.

"США також просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку, заявили американські чиновники, підтверджуючи деталі, вперше опубліковані Wall Street Journal", - пише Reuters.

У публікації Wall Street Journal стверджувалося, що нові дані полегшать Україні атаки на таку інфраструктуру, як нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції, з метою позбавлення Кремля доходів та нафти.

"Це рішення є першою відомою зміною політики, яку президент Дональд Трамп підписав після того, як він посилив свою риторику щодо Росії в останні тижні, намагаючись покласти край більш ніж трирічній війні Москви проти свого сусіда. Трамп, який раніше заявляв, що Україні доведеться відмовитися від території, щоб припинити війну, минулого тижня заявив, що вважає, що Київ може повернути всі землі, захоплені Москвою", - сказано в матеріалі Reuters.

