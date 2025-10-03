Інтерфакс-Україна
Події
06:29 03.10.2025

США нададуть Україні розвідувальні дані для ударів по віддаленим об'єктам у РФ – ЗМІ

1 хв читати

Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальні дані щодо віддалених енергетичних об'єктів в Росії, повідомила агенція Reuters, посилаючись на двох поінформованих американських посадовців.

"США також просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку, заявили американські чиновники, підтверджуючи деталі, вперше опубліковані Wall Street Journal", - пише Reuters.

У публікації Wall Street Journal стверджувалося, що нові дані полегшать Україні атаки на таку інфраструктуру, як нафтопереробні заводи, трубопроводи та електростанції, з метою позбавлення Кремля доходів та нафти.

"Це рішення є першою відомою зміною політики, яку президент Дональд Трамп підписав після того, як він посилив свою риторику щодо Росії в останні тижні, намагаючись покласти край більш ніж трирічній війні Москви проти свого сусіда. Трамп, який раніше заявляв, що Україні доведеться відмовитися від території, щоб припинити війну, минулого тижня заявив, що вважає, що Київ може повернути всі землі, захоплені Москвою", - сказано в матеріалі Reuters.

Джерело: https://www.reuters.com/world/europe/us-provide-ukraine-with-intelligence-missile-strikes-deep-inside-russia-wsj-2025-10-01/

Теги: #розвіддані #сша #атаки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:38 02.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 133 ворожі атаки - Генштаб

11:32 02.10.2025
Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

Зеленський: Ми обговорювали з США систему озброєння великого радіусу дальності

09:52 02.10.2025
Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

Представники РНБО та Міноборони обговорили в США продаж українських дронів і їх спільне виробництво

09:37 02.10.2025
У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

У Білому домі не виключають можливість постачання Києву ракет великої дальності - ЗМІ

22:02 01.10.2025
США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

02:21 01.10.2025
Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 137 ворожих атак - Генштаб

22:58 29.09.2025
Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 139 ворожих атак - Генштаб

22:22 29.09.2025
Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

02:43 22.08.2025
США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

23:52 24.04.2025
Трамп: не треба буде перейматися про постачання Україні ракет Patriot та розвідданих у разі ухвалення угоди про мир

Трамп: не треба буде перейматися про постачання Україні ракет Patriot та розвідданих у разі ухвалення угоди про мир

ВАЖЛИВЕ

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Електропостачання відновлено у Конотопському та Шосткинському районах повністю, у Славутичі - на об'єктах критичної інфраструктури

Прем’єр-міністр Данії за результатами Європейської політспільноти: ми підтверджуємо непохитну підтримку Україні

Фредеріксен різко відповіла на пропозицію Орбана запропонувати Україні не членство, а партнерство: Я не дозволю одній країні вирішувати майбутнє ЄС

Зеленський: Після моєї зустрічі з Трампом, можливо, ми будемо мати щось більше

ОСТАННЄ

Двоє постраждалих через ворожі обстріли протягом доби у Харківській області

Енергетична інфраструктура Полтавської області постраждала внаслідок російських ударів крилатими ракетами та БпЛА

Сили безпілотних систем уразили за добу 774 ворожі цілі

Генштаб зафіксував упродовж доби 162 бойові зіткнення

Окупанти втратили впродовж доби 970 військовослужбовців

Аеропорт у Мюнхені тимчасово закривали через активність дронів

3 жовтня: Міжнародні та церковні свята, історичні події

Нідерланди не підтримують ідею прискорення переговорів про вступ України до ЄС – Схооф

Прем'єр-міністр Бельгії не відкидає можливість отримання Україною репараційного кредиту - ЗМІ

Україна отримала $133 млн в рамках проєкту Світового банку SURGE на підтримку фіскального управління

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА