Витрати Литви на оборону перевищать 5% від ВВП

Литва бере на себе зобов'язання виділяти з наступного року на оборону понад 5% від ВВП, заявив у четвер президент республіки Гітанас Науседа.

"Сьогодні на саміті ЄС я наголосив, що Європа стикається з постійними загрозами - від військових провокацій до кібератак і дезінформації. Литва зобов'язується витрачати понад 5% ВВП на оборону з 2026 року для зміцнення нашого східного флангу", - написав Науседа в соцмережах.

На 2025 рік на військові потреби в литовському бюджеті заплановано близько 3 млрд євро - близько 4% від ВВП республіки.