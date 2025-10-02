В Україні в п’ятницю без опадів, на заході та півночі заморозки

У п’ятницю, 3 жовтня, в Україні без опадів, лише вночі та вранці у західних і північних областях місцями туман, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер східний, північно-східний, 7-12 м/с, на півдні та південному сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура у більшості західних та північних областей вночі 1-6° тепла, можливі заморозки на поверхні ґрунту. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині та Житомирщині заморозки також в повітрі, 0-3°. Температура вдень 8-13° тепла. На решті території вночі 4-9°, вдень 14-19°.

На високогір’ї Карпат невеликий дощ, вночі з мокрим снігом; температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

В Києві без опадів, вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі близько 5° тепла, вдень 11-13°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 3 жовтня в Києві була зафіксована у 1999 році і склала 27,2°, найнижча вночі – 2,1° нижче нуля в 1916 році.

В суботу, 4 жовтня, вночі у більшості західних, Вінницькій та Одеській областях, вдень в Україні, крім сходу, помірні дощі, у північній частині невеликі.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях вночі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°. На сході та південному сході країни вночі 7-12°, вдень 15-20°.

На високогір’ї Карпат дощ, вночі з мокрим снігом. Температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Києві вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 14-16°.