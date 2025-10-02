Україна пропонує з часом поширити всі ефективні моделі гарантії безпеки на країни Європи – Зеленський

Необхідно завершити роботу над гарантіями безпеки для України, але кожна нація в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки, Україна пропонує з часом поширити всі ефективні моделі на інші країни Європи, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Гарантії безпеки для України вже можуть працювати зараз. Вони безпосередньо підтримують нашу армію. Але загалом кожна нація в Європі заслуговує на реальні гарантії безпеки. Модель гарантій безпеки, яка працює для нас, буде працювати і для вас. І ми пропонуємо з часом поширити всі ефективні моделі на інших", - сказав Зеленський під час виступу на пленарному засіданні Саміту Європейської політичної спільноти.

Президент також наголосив на важливості підтримки Молдови, України та Західних Балкан на їх шляху до членства в ЄС.

"Нам потрібен реальний прогрес. Україна завершила процес скринінгу. Ми готові відкрити перший кластер, і це має бути зроблено саме так, як було домовлено", - додав він.

За словами глави держави, це зміцнить загальну ситуацію.