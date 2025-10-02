Засідання групи у форматі "Рамштайн" відбудеться 15 жовтня в Брюсселі

Засідання Контактної групи з питань оборони України, так званий формат "Рамштайн", пройде 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Відповідний анонс у четвер розповсюдила пресслужба НАТО.

"У середу, 15 жовтня 2025 року, Велика Британія та Німеччина скликають Контактну групу з питань оборони України в штаб-квартирі НАТО", - сказано в повідомленні.

У той же день пройде і засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони.

За інформацією, якою володіє агентство "Інтерфакс-Україна", в рамках заходу відбудеться і засідання Ради Україна-НАТО за участю міністра оборони України Дениса Шмигаля, який теж буде брати участь в засіданні Контактної групи з питань оборони України.