Інтерфакс-Україна
Події
10:56 02.10.2025

Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

1 хв читати
Російський агент затриманий у Польщі: готував теракти в Лодзі, а також в Литві та Німеччині – ЗМІ

Агент російської військової розвідки затриманий в Польщі за підозрою у підготовці терористичних актів у трьох країнах Європейського союзу з використанням начинених вибухівкою консервних банок, пише Gazeta Wyborcza в четвер.

"Російська військова розвідка готувала терористичні акти з використанням дронів і банок, в яких замість кукурудзи був потужний вибуховий матеріал, повідомляють нам інформатори, які знають висновки Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки. Ми отримали інформацію про чергову операцію російської розвідки – цього разу на території Литви, Польщі та Німеччини. З наших висновків випливає, що ГРУ ввезла до Польщі дві непримітні банки, які можна знайти в продуктових магазинах", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, теракт планувався, зокрема, на кладовищі в польському місті Лодзь. Такі ж начинені вибухівкою консервні банки виявили на кладовищі у Литві. Повідомляється, що затриманий також перевозив компоненти для дронів та SIM-картки між Польщею, Литвою та Німеччиною.

Польська прокуратура анонсувала завершення розслідування справи до кінця поточного року.

Теги: #польща #затримання #агент_рф

