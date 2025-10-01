Інтерфакс-Україна
Події
17:09 01.10.2025

Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

1 хв читати
Раді пропонують змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг"

Народні депутати пропонують Верховній Раді змінити назву розмінної монети "копійка" на "шаг".

Відповідний законопроєкт (№14093) про внесення змін до деяких законів щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України зареєстровано у Верховній Раді у середу, повідомляє сайт парламенту.

Як зазначається у пояснювальній записці, зміна назви монети "копійка" (одна сота частина гривні) на історично обґрунтований "шаг" дасть змогу відродити національні традиції України у грошовій номенклатурі та завершити грошову реформу, розпочату в 1996 році.

У парламенті також 1 жовтня зареєстровано проєкт закону (№14094) про внесення змін до статті 249 Податкового кодексу щодо відрадянщення (дерадянізації) назви розмінної монети України.

Законопроєкт передбачає внесення змін до статті 249 Податкового кодексу, замінивши у її тексті назву монети найменшого номіналу України з "копійки" на "шаг".

Серед авторів законопроєктів - голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко, віце-спікерка Олена Кондратюк.

Теги: #законопроєкт #верховна_рада

