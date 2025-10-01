Інтерфакс-Україна
Події
15:06 01.10.2025

Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

1 хв читати
Керівник САП: у влади є воля боротися з побутової корупцією, але немає запиту на боротьбу з топкорупцією

Влада має політичну волю боротися з побутовою корупцією, але немає запиту від влади на боротьбу з корупційними проявами серед найвищих посадовців держави, вважає керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко.

"Стосовно тиску ключове, що я думаю…. У політичної влади є воля політична на боротьбу з корупцією на побутовому рівні. Тому у нас добре працює цифровізація багатьох процесів, де стикається суспільство з корупцією… Але немає запиту і немає політичної волі саме найвищої політичної частини нашої влади на боротьбу з топкорупцією в країні", - сказав Клименко у середу в Києві в ході міжнародної конференції "Рух крізь опір. Як працює антикорупційна система", організованою інтернет-виданням "Українська правда".

За словами керівника САП, саме тому і відбуваються певний супротив впровадженню механізмів, які спрямовані на посилення боротьбі з топкорупцією.

Відповідаючи на питання про те, чи вдасться зберегти незалежність антикорупційних органів, Клименко сказав: "Чи є у нас шанси? У нас є досить великі шанси. Головне, щоб фокус суспільства, міжнародних партнерів не втрачався. Тоді ми матимемо шанс на перемогу".

Теги: #клименко_олександр #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:07 25.09.2025
САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

САП: передано до суду справу працівника СБУ, викритого на вимаганні $300 тис.

13:31 23.09.2025
САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

САП вимагає визнати необґрунтованими активи у користуванні чинного головного митника Звягінцева на понад 3 млн грн

20:13 13.09.2025
Керівник САП: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень

Керівник САП: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень

20:09 13.09.2025
Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів

Директор НАБУ: Наполягаємо на праві розпочинати розслідування щодо корупції народних депутатів

14:48 12.09.2025
САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

САП просить визнати необґрунтованими активи заступника міністра охорони здоров’я Кузіна на понад 3 млн грн

17:14 07.08.2025
Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

14:21 22.07.2025
Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

ВАЖЛИВЕ

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

Темпи просування окупантів у вересні впали майже вдвічі – DeepState

ОСТАННЄ

Науседа: війна коштує Україні щорічно приблизно EURO1 млрд

Рада об’єднань нацменшин після зустрічі з єврокомісаркою Кос закликала до подальших реформ

Слідчі дії у ексзаступника керівника ОП Шурми в Німеччини були законними – директор НАБУ

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу, що командував підривом Каховської ГЕС

Фон дер Ляєн: Україна – наша перша лінія оборони, ми повинні посилити підтримку

В Одесі внаслідок негоди повалено 70 дерев і великих гілок

Зеленський відзначив державними нагородами поранених воїнів

Зеленський запросив принцесу Анну взяти участь у наступному саміті Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Директор НАБУ: внутрішні розслідування по детективах ще тривають, ми в комунікації з СБУ

Прем’єрка Латвії: ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо репараційних кредитів для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА