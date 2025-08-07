Інтерфакс-Україна
17:14 07.08.2025

Керівник САП про зустріч у президента: Ніхто нікого не інформував до реалізації у справі про корупцію під час закупівлі БпЛА – ЗМІ

Антикорупційні органи України поінформували президента країни щодо справи про корупцію під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ після затримання народного депутата та в контексті майбутніх обшуків у Нацгвардії, повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в четвер.

"Щодо причин зустрічі з президентом: після затримання народного депутата, низки підприємців та керівників військових райадміністрацій нам необхідно було проводити обшуки в Нацгвардії", - сказав він, коментуючи зустріч з президентом щодо цієї справи.

За словами Клименка, під підозрою наразі тільки керівник військової частини. Водночас перевіряються дії більшої кількості нацгвардійців.

Тобто, як зазначив керівник САП, на меті було повідомити про те, що в Нацгвардії плануються обшуки і "принаймні забрати право на незнання".

"Тільки після того, як відбулося затримання депутата, коли ми фактично контролювали передачу коштів, керівник НАБУ повідомив президента як Верховного головнокомандувача про те, що така ситуація сталася і що ми обшукуватимемо Нацгвардію. Після цього президент запросив нас на офіційну зустріч. Тобто ніхто нікого не інформував до реалізації", - наголосив Клименко.

Як повідомлялося, НАБУ і САП заявили, що викрили корупційну схему при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Йдеться про кошти, які органи місцевого самоврядування у 2024-25 рр. спрямовували на потреби Сил оборони.

Президент Володимир Зеленський 2 серпня повідомив, що було викрито на хабарі одного з народних депутатів України, очільників районної та міської адміністрацій, а також військовослужбовців Національної гвардії України. Про це він написав у телеграм за підсумками зустрічі і доповідей директора НАБУ Семена Кривоноса та очільника САП Клименка.

Серед фігурантів справи про корупцію під час закупівлі БпЛА та засобів РЕБ – колишній очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, народний депутат від "Слуги народу" Олексій Кузнєцов, запорізький бізнесмен Владислав Марченко, фірма якого виробляє дрони, командир військової частини Національної гвардії України. Всім їм обрано запобіжні заходи.

Теги: #реб #набу_сап #клименко_олександр #корупція

