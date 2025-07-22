Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

Прийнятий Верховною Радою України законопроєкт №12414 – це кінець незалежної роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), заявляє керівник САП Олександр Клименко.

"Фактично знищується незалежність двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наші розслідування, які будуть проводитися в майбутньому і ті, які вже у нас тривають. Тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій", сказав керівник САП на брифінгу у вівторок.