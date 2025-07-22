Інтерфакс-Україна
Події
14:21 22.07.2025

Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

1 хв читати
Керівник САП про прийнятий Радою законопроєкт: це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій

Прийнятий Верховною Радою України законопроєкт №12414 – це кінець незалежної роботи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), заявляє керівник САП Олександр Клименко.

"Фактично знищується незалежність двох інституцій від будь-якого політичного впливу і тиску на наші розслідування, які будуть проводитися в майбутньому і ті, які вже у нас тривають. Тому в принципі це кінець незалежної роботи двох антикорупційних інституцій", сказав керівник САП на брифінгу у вівторок.

Теги: #законопроєкт #сап #клименко_олександр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:25 22.07.2025
Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

Лідер "Батьківщини" Тимошенко назвала світлим днем в Раді обмеження незалежності НАБУ/САП

14:03 22.07.2025
Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

13:42 22.07.2025
Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

13:40 22.07.2025
ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

ЄС занепокоєний подіями навколо НАБУ та САП - заява

13:26 22.07.2025
Рада почала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП

Рада почала розгляд законопроєкту, який обмежує незалежність НАБУ та САП

12:04 22.07.2025
Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

Законопроєкт № 12414 несе пряму загрозу втрати незалежності САП та НАБУ – заява антикорупційних органів

18:42 16.07.2025
Юрчишин вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова

Юрчишин вважає законопроект №12320 наступом на свободу слова

17:17 14.07.2025
Профільний комітет пропонує Раді зупинити для України дії Оттавської конвенції

Профільний комітет пропонує Раді зупинити для України дії Оттавської конвенції

21:24 08.07.2025
Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

Настав час змінити правила гри у питанні санкцій проти Росії – сенатор-республіканець Грем

01:20 08.07.2025
Сибіга: Додатковий важіль впливу дозволить президенту Трампу просувати мир через силу

Сибіга: Додатковий важіль впливу дозволить президенту Трампу просувати мир через силу

ВАЖЛИВЕ

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

Директор НАБУ: голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура

Рада обмежила незалежність НАБУ та САП

ОСТАННЄ

Директор НАБУ: вітаємо контррозвідувальні заходи СБУ, але подібні дії не можуть бути підставою для знищення антикорупційної інституції

Мін’юст, Міноборони та Мінветеранів запустили соцпроєкт для підвищення правової обізнаності захисників та їхніх родин

Директор НАБУ: просимо президента ветувати законопроєкт, який знищує незалежність антикорупційних органів

TI закликала Зеленського накласти вето на законопроєкт про обмеження незалежності НАБУ та САП

Фактично зараз створюється загроза євроатлантичним прагненням нашої країни – директор НАБУ

МОЗ презентувало тендери з відновлення медінфраструктури в 5 регіонах України

На Одещині заступник начальника районного ТЦК підозрюється у вимаганні та отриманні хабаря - Нацполіція

Трамп виводить США з ЮНЕСКО через пропалестинський та прокитайський ухил - ЗМІ

Міністри оборони України та Румунії обговорили підготовку українських військових і пілотів

За програмою "єКнига" найпопулярнішим автором є Коллін Гувер, а серед українських - Володимир Станчишин - УІК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА