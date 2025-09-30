Інтерфакс-Україна
21:45 30.09.2025

До ліквідації наслідків негоди на Одещині залучено понад 500 осіб, наступна доба також буде складною

В Одеській області тривають роботи з ліквідації наслідків негоди, до яких залучено понад 500 працівників комунальних служб, енергетиків та рятувальників, при цьому за прогнозами синоптиків наступна доба також буде складною, повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, задіяно 85 одиниць спеціальної техніки, у тому числі рятувальної. Станом на 21:00 вівторка підрозділами ДСНС врятовано 231 особу, евакуйовано з води 46 одиниць техніки, зокрема три автомобілі швидкої допомоги.

"Попри складні погодні умови, протягом дня енергетикам вдалося повернути світло для 66,6 тис. родин у 131 населеному пункті Одещини. Тимчасово без світла залишаються ще 23,7 тис. споживачів. Роботи не припиняються", – зазначив Кіпер.

Він уточнив, що найскладніша ситуація зберігається в Одесі та Одеському районі, де ремонтні роботи продовжуються попри затяжну зливу та підтоплення доріг. До робіт залучені всі аварійні бригади.

Системи водопостачання та газопостачання області працюють у штатному режимі. Енергетики закликали громадян не наближатися до ліній електропередач через небезпеку.

"За прогнозами синоптиків, наступна доба для Одещини також буде складна через значні опади. Проте всі служби продовжують працювати у посиленому режимі до повного відновлення наслідків цієї негоди", – наголосив начальник ОВА.

 

Теги: #одеська_область #негода #наслідки

