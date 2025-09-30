Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, з яким обговорив саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, а також ситуацію на Запорізькій АЕС.

"Обговорили саміт Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і резолюцію, яку Україна готує на Генеральну Асамблею. Розраховуємо, що світ підтримає необхідність повернути всіх українських дітей, яких викрала Росія. Представимо проєкт резолюції вже цього року. Працюємо з країнами, щоб забезпечити підтримку", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.

Також сторони обговорили ситуацію на ЗАЕС, яку окупували росіяни.

"Там зараз уже найдовший блекаут – сьомий день станція відрізана від живлення, електромережі розбиті через обстріли. Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки. Розраховуємо на відповідне реагування", - наголосив президент.

Окрім того, він обговорив із генеральним секретарем ООН ситуацію в Газі та американську ініціативу для встановлення миру.

"Це сильна ініціатива і ми готові зробити наш внесок, щоб мирні пропозиції спрацювали", - додав Зеленський.