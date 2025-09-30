Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Кількість постраждалих в результаті російського удару по Дніпру у вівторок зросла до 28, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"Кількість постраждалих у Дніпрі збільшилася до 28. Серед них 10-річний хлопчик і дівчинка, якій 17", - написав Лисак в телеграм-каналі.

Всього було госпіталізовано 12 людей, решта постраждалих будуть відновлюватися вдома.

Раніше повідомлялося про одного загиблого та 20 постраждалих.