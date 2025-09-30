Інтерфакс-Україна
Події
19:08 30.09.2025

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

1 хв читати
З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей
Фото: https://t.me/ermaka2022

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сьогодні підлітки у безпеці та отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та "крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні".

Керівник ОП подякував Save Ukraine та волонтерській ініціативі Humanity за допомогу у порятунку цих підлітків.

 

Теги: #тот #діти #повернення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

13:08 26.09.2025
Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту "єОздоровлення"

Понад 2 тис. дітей отримали якісний відпочинок завдяки проєкту "єОздоровлення"

20:23 25.09.2025
Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

Сибіга обговорив з представником Ватікану Галахером звільнення військовополонених і депортованих дітей

19:07 25.09.2025
Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

Сили безпілотних систем уразили 3 газорозподільчі станції в Луганській області

11:07 24.09.2025
Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

Українська розвідка отримала дані з серверів окупаційної влади в Криму про незаконно переміщених дітей

23:00 23.09.2025
Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

Келлог наголосив на першочерговості питання повернення українських дітей

21:27 23.09.2025
Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

Єрмак: Ще більше українських дітей залишаються заручниками РФ, тиск на Росію триватиме поки не повернеться кожна дитина

19:35 23.09.2025
Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

Зеленська: Знадобиться 50 років, щоб повернути всіх дітей, яких викрала РФ

19:30 23.09.2025
Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

Канада активізує роботу з Україною, США та ЄС, аби забезпечити негайне повернення українських дітей - прем'єр Карні

19:02 23.09.2025
Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

Україна представить резолюцію, яка засуджує викрадення дітей – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

ОСТАННЄ

Зеленський обговорив із Гутеррішем ситуацію на ЗАЕС

У Куп’янську залишаються 758 жителів

Кількість постраждалих в Дніпрі зросла до 28, серед них двоє дітей

На Харківщині через вибухонебезпечні предмети двоє постраждалих, один з них - рятувальник ДСНС

Глава Пентагону заявив про необхідність посилення фізпідготовки військовослужбовців

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА