З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Фото: https://t.me/ermaka2022

З тимчасово окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей у межах ініціативи Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 16 молодих людей із тимчасово окупованої території. Вони пережили тиск, приниження та примус, з якими жодна дитина чи підліток не повинні стикатися", - написав Єрмак у телеграм-каналі у вівторок.

За його словами, сьогодні підлітки у безпеці та отримують психологічну підтримку, відновлюють документи та "крок за кроком повертають собі право на майбутнє у вільній Україні".

Керівник ОП подякував Save Ukraine та волонтерській ініціативі Humanity за допомогу у порятунку цих підлітків.