В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

В Дніпрі помер один з постраждалих в результаті російського удару у вівторок, 30 вересня, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося", - написав Лисак в телеграм-каналі.

За інформацією медиків, наразі відомо про 15 поранених в результаті удару, з них 13 госпіталізовані.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в результаті удару постраждали медичні заклади.

"Внаслідок удару зачепило також будівлю медцентру та дитячої стоматології. Решту збитків ще рахуватимемо", - написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни атакували Дніпро із застосуванням БПЛА, сталося декілька займань. Раніше було відомо про 12 постраждалих.