Інтерфакс-Україна
Події
18:13 30.09.2025

В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА

1 хв читати
В лікарні помер один з постраждалих в результаті удару по Дніпру, кількість поранених зросла до 15 – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

В Дніпрі помер один з постраждалих в результаті російського удару у вівторок, 30 вересня, повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Сергій Лисак.

"На жаль, постраждалого чоловіка, який був у важкому стані, врятувати не вдалося", - написав Лисак в телеграм-каналі.

За інформацією медиків, наразі відомо про 15 поранених в результаті удару, з них 13 госпіталізовані.

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що в результаті удару постраждали медичні заклади.

"Внаслідок удару зачепило також будівлю медцентру та дитячої стоматології. Решту збитків ще рахуватимемо", - написав він в телеграм-каналі.

Як повідомлялося, росіяни атакували Дніпро із застосуванням БПЛА, сталося декілька займань. Раніше було відомо про 12 постраждалих.

Теги: #дніпро #атака_рф #померлі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:51 30.09.2025
В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

18:44 30.09.2025
Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

18:23 30.09.2025
Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

17:54 30.09.2025
В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

В Києві померла жінка, постраждала в результаті удару 7 вересня – Кличко

17:32 30.09.2025
В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

19:14 20.09.2025
До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

До 36 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки РФ на Дніпро

15:08 20.09.2025
УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

УЧХ надає допомогу на місцях обстрілів РФ у Дніпрі та Миколаєві

11:15 20.09.2025
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 30 осіб

Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 30 осіб

10:56 20.09.2025
У Дніпрі фіксують численні пошкодження житла та інфраструктури внаслідок атаки РФ

У Дніпрі фіксують численні пошкодження житла та інфраструктури внаслідок атаки РФ

09:13 20.09.2025
До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

До 26-ти зросла кількість постраждалих у Дніпрі

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

В Україні з’явилася платформа Chapter Ukraine про українські книжки в іноземних перекладах

Вже 20 автобусів Anadolu Isuzu вийшли на маршрути Києва з 85, яке місто отримає в межах угоди з ЄІБ - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА