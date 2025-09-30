Інтерфакс-Україна
Події
17:29 30.09.2025

Повідомлено про підозру десятьом окупантам за катування цивільних на Херсонщині

Прокуратура Херсонщини заочно повідомила про підозру десятьом окупантам за катування та тортури цивільних, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Прокурори Херсонської обласної прокуратури заочно повідомили про підозру десятьом представникам збройних формувань рф та "днр", а також співробітникам фсб у жорстокому поводженні з цивільним населенням та інших порушеннях законів і звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За даними слідства, в серпні 2022 року троє підозрюваних – співробітники ФСБ та псевдополіцейський – у тимчасово окупованому Бериславі катували місцевих жителів.

"У захопленому ізоляторі вони більше місяця тримали чоловіка у принизливих умовах, застосовуючи тортури, зокрема удари електрострумом", - зазначається в повідомленні.

За інформацією прокуратури, в березні 2022 року троє учасників незаконного збройного формування так званої "ДНР" катували цивільного, звинувачуючи його у підтримці України.

Згідно з повідомленням, потерпілий зазнав побиття, тортур розпеченим металом, його позбавляли їжі та води, утримували в антисанітарних умовах.

Ще четверо підозрюваних — співробітники спецслужби та військовослужбовці ЗС РФ — у тимчасово окупованих Херсоні, Білозерці та Скадовську проводили незаконні допити місцевих жителів.

"Їх били, катували до втрати свідомості, примушували до співпраці, тримали у непридатних для життя приміщеннях без належних санітарних умов", - інформують в Офісі генпрокурора.

У відомстві нагадують, що злочини проти мирного населення є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права.

Розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Херсонській області та ГУНП в області. Оперативний супровід забезпечують підрозділи УКР та ГВКР УСБУ.

