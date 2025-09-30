Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп знов оголосив про наміри організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для завершення російсько-української війни.

"У нас залишиться лише одна (війна – ІФ-У), яку потрібно врегулювати, і ми повинні врегулювати її з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це", - сказав Трамп на зустрічі з американськими генералами та адміралами у вівторок.

Він також повідомив про модернізацію США своєї ядерної зброї, висловивши сподівання, що вона ніколи не знадобиться, та про плани модернізувати американський підводний флот, відзначивши, що США досі лишаються лідерами в цій сфері, випереджаючи РФ та КНР.

"Наступного року ми витратимо на нашу армію трильйон доларів. Це найбільша сума в історії нашої країни", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп у серпні заявляв про намір провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів. Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке – ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".

Після цього Трамп заявляв, що, за його думку, Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо останній йому не подобається. Зеленський в свою чергу заявляв, що Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.