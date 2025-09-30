Інтерфакс-Україна
Події
17:19 30.09.2025

Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це

2 хв читати
Трамп про перемовини між Зеленським і Путіним для завершення війни: треба зібрати їх разом і зробити це
Фото: https://edition.cnn.com

Президент США Дональд Трамп знов оголосив про наміри організувати зустріч президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для завершення російсько-української війни.

"У нас залишиться лише одна (війна – ІФ-У), яку потрібно врегулювати, і ми повинні врегулювати її з президентами Путіним і Зеленським. Треба зібрати їх разом і зробити це", - сказав Трамп на зустрічі з американськими генералами та адміралами у вівторок.

Він також повідомив про модернізацію США своєї ядерної зброї, висловивши сподівання, що вона ніколи не знадобиться, та про плани модернізувати американський підводний флот, відзначивши, що США досі лишаються лідерами в цій сфері, випереджаючи РФ та КНР.

"Наступного року ми витратимо на нашу армію трильйон доларів. Це найбільша сума в історії нашої країни", - сказав Трамп.

Як повідомлялося, Трамп у серпні заявляв про намір провести тристоронню зустріч з Путіним і Зеленським після того, як відбудуться двосторонні переговори російського і українського лідерів. Зеленський заявляв, що Україна готова і на двосторонню, і на тристоронню зустрічі, "і якщо росіяни не готові на таке – ми просимо ввести тарифи, ми просимо додаткові санкційні, тарифні кроки від США, бо це реально спрацює".

Після цього Трамп заявляв, що, за його думку, Путін не хоче зустрічатися з Зеленським, бо останній йому не подобається. Зеленський в свою чергу заявляв, що Путін боїться перемовин та з’являється за кордоном лише для того, щоб виграти час для вбивств, вдаючи, що прагне дипломатії.

Теги: #перемовини #трамп #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 30.09.2025
Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

Зеленський доручив готувати продовження тих санкцій, термін яких спливає

14:38 30.09.2025
Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

Президент доручив співпрацювати з усіма партнерами у Європі, які реально здатні розгорнути систему протидії дронам

10:09 30.09.2025
Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

02:45 30.09.2025
Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

Трамп пообіцяв Нетаньягу повну підтримку у знищенні ХАМАС, якщо той відмовиться від його мирного плану

21:21 29.09.2025
Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

Добропільська контрнаступальна операція дозволила звільнити 174 квадратних кілометри - Зеленський

18:09 29.09.2025
Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

Зеленський: Трагедія Бабиного Яру – це приклад того, чому сьогодні світ не може стояти осторонь, мовчки спостерігати за агресією Росії

16:54 29.09.2025
Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

16:36 29.09.2025
Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

Україна просить інші країни долучитися до формування реєстру викрадених українських дітей

16:33 29.09.2025
Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

Зеленський: дуже хотіли б, щоб Польща долучилася до програми PURL

16:21 29.09.2025
РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

ВАЖЛИВЕ

ГУР повідомляє про евакуацію з Гази 57 людей, з них 48 громадян України

В Дніпрі 12 постраждалих, один у важкому стані – ОВА

Окупанти атакували місто Дніпро дронами, є поранені, почалися пожежі – обладміністрація

Підозрюваний Німеччиною в причетності до підриву "Північного потоку" українець затриманий у Польщі

Окупанти 30 разів обстріляли міста і села Донецької області за добу, 3 мирних жителів загинули

ОСТАННЄ

Корнієнко: Участь Ради у скринінгу ЄК прискорить адаптацію українського законодавства до європейського

З окупованих територій вдалося врятувати 16 молодих людей

Ворог повторно обстріляв залізничну інфраструктуру на Чернігівщині, є знеструмлення на ніжинському напрямку – УЗ

В Дніпрі вже 20 постраждалих від удару, пошкоджене підприємство

В Одесі випала півторамісячна норма опадів, громадський електротранспорт припинив роботу – мер

Через атаку ворожих БпЛА у Харкові спалахнула пожежа, даних щодо постраждалих немає

На Миколаївщині викрили схему незаконного користування надрами на 120 млн грн – прокуратура

Міноборони готове максимально сприяти виробникам мін у масштабуванні та розвитку виробництва – Шмигаль

Харків вдруге за день під атакою ворожих БпЛА

Росіяни атакували Запорізький район, загорілися склади агропідприємства – ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА