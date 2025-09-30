ССО уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 "Тріумф" на ТОТ Криму

Фото: https://t.me/ukr_sof

Сили спеціальних операцій (ССО) у ніч проти вівторка, 30 вересня, ударними дронами уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф" на тимчасово окупованій території Криму, повідомила пресслужба ССО.

"У ніч на 30 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій уразили радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". Символічно, що дороговартісна система ППО ворога націлена, зокрема, і проти БПЛА, була нейтралізована ударними дронами ССО", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Зазначається, що "радіолокаційна станція є "очима" комплексу С-400 "Тріумф". Без елементу спостереження та наведення уся система втрачає свою боєздатність".

Підрозділи ССО продовжують завдати значущих уражень ворогу, пришвидшуючи його неможливість ведення подальших бойових дій.