Події
10:09 30.09.2025

Зеленський: До ініціативи PURL готові долучитися ще шість країн, йде погодження 5-го та 6-го пакетів допомоги

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

До ініціативи PURL, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн, долучилися ще шість країн - Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург, йде погодження 5-го та 6-го пакету, почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого пакетів, повідомив президент України Володимир Зеленський

"Ініціатива PURL є дуже цінним механізмом НАТО, який перетворює підтримку союзників на відчутні спроможності для України. Вона дає нам можливість закуповувати оборонне озброєння, яке потрібне вже зараз для збереження життів, зокрема системи Patriot й інше ключове американське обладнання, і вже забезпечує реальні результати", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За даними президента, із серпня наші партнери профінансували кілька пакетів американського озброєння для України: Нідерланди – $578 млн, 1-й пакет; Данія, Норвегія, Швеція разом – $495 млн, 2-й пакет; Німеччина оголосила про намір профінансувати 3-й пакет на $500 млн, а Канада – 4-й пакет на $500 млн.

"5-й і 6-й пакети зараз узгоджують з американською стороною. Станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет", - повідомив Зеленський.

"Наша мета – забезпечувати 1 мільярд доларів на місяць у межах ініціативи, щоб повністю реалізувати її потенціал. Ми вдячні кожному партнеру за такі важливі внески. Разом ми зміцнюємо нашу оборону та наближаємо справедливий і тривалий мир", - наголосив Зеленський.

Як зазначається на сайті президента України, уже шість країн – членів НАТО профінансували чотири пакети оборонної підтримки України на загальну суму понад $2 млрд у межах ініціативи PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Ця ініціатива, яку створили спільно НАТО та США, запрацювала в серпні цьогоріч. Постачання перших двох пакетів почалося в середині вересня. Крім того, США вже фіналізували з Канадою та Німеччиною наповнення третього та четвертого пакетів. Зараз американська сторона узгоджує з Україною п'ятий та шостий пакети. Паралельно почалася робота над наповненням сьомого, восьмого, дев'ятого та десятого пакетів. Україна розраховує в жовтні додатково наповнити цю програму, а загальною метою є додавати в неї по мільярду доларів щомісяця.

Як повідомлялося, 14 липня 2025р. США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає відправку американської зброї в Україну коштом європейських країн.

 

 

