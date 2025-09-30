Інтерфакс-Україна
Події
09:39 30.09.2025

ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

1 хв читати
ПС ЗСУ: знешкодили 46 із 65 безпілотників ворога, є влучання у шести локаціях

Сили оборони України минулої ночі знешкодили 46 із 65 безпілотників, що атакували Україну, зафіксовано влучання на шести локаціях, падіння уламки - на двох, повідомили Повітряні сили Збройних сил ЗСУ.

"У ніч на 30 вересня (із 21.00 29 вересня) противник атакував 65 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 40 із них – "Шахеди", - йдеться у повідомленні ПС ЗСУ у телеграмі у вівторок.

Повідомляється, що за попередніми даними, станом на 09.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 6 локаціях, падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Наразі атака триває – на півночі та сході зайшли нові групи ударних БпЛА.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

 

Теги: #пс_зсу #бпла

