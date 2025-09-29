Одна людина загинула й одну поранено внаслідок ворожих атак у Сумській області – ОВА

Одна людина загинула й одну поранено внаслідок російських дронових атак у Сумській області, повідомив начальник ОВА Олег Григоров у телеграм-каналі в понеділок.

"Вдень у Шалигинській громаді внаслідок атаки ворожого дрона була важкопоранена 60-річна жінка. Її доставили до лікарні, але, на жаль, врятувати не вдалося – жінка загинула. Увечері російський дрон атакував цивільного в Миропільській громаді. 23-річний чоловік, який їхав на мотоциклі, зазнав тяжких поранень. Попередньо він у важкому стані, його госпіталізують до лікарні", - написав Григоров у Телеграм.

Джерело: https://t.me/hryhorov_oleg/852