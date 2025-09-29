Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою ситуацію на Запорізькій АЕС (ЗАЕС).

"Ми обмінялися думками щодо критичної ситуації на ЗАЕС, яка протягом уже шести днів перебуває без зовнішніх джерел енергопостачання. МАГАТЕ працює над його відновленням для гарантування ядерної безпеки", - написав Гроссі в понеділок у соцмережі Х за підсумками переговорів на Варшавському безпековому форумі.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт після відключення 23 вересня попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території, заявила НАЕК "Енергоатом".

За її даними, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує е/е від дизельгенераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована РФ Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачання відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року - тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначало, що станція забезпечена паливом для дизель-генераторів на 20 днів роботи.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ намагається втягнути МАГАТЕ в ризиковану спробу під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергомережі, щоб легалізувати в такий спосіб захоплення ЗАЕС. "Спроба Росії знову підключити ЗАЕС може... становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри і виправдати своє захоплення ЗАЕС", - написав Сибіга на X в суботу.