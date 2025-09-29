Інтерфакс-Україна
Події
19:49 29.09.2025

Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

2 хв читати
Глава МАГАТЕ обговорив ситуацію на ЗАЕС із главою МЗС України

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі обговорив з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою ситуацію на Запорізькій АЕС (ЗАЕС).

"Ми обмінялися думками щодо критичної ситуації на ЗАЕС, яка протягом уже шести днів перебуває без зовнішніх джерел енергопостачання. МАГАТЕ працює над його відновленням для гарантування ядерної безпеки", - написав Гроссі в понеділок у соцмережі Х за підсумками переговорів на Варшавському безпековому форумі.

Як повідомлялося, окупаційна адміністрація ЗАЕС свідомо не підключає окуповану електростанцію до лінії електропередачі 750 кВт після відключення 23 вересня попри відсутність технічних перешкод для цього на підконтрольній Україні території, заявила НАЕК "Енергоатом".

За її даними, лінію електропередачі, яка живила ЗАЕС від української енергосистеми, було пошкоджено внаслідок чергової провокації з боку російських військових. Відтоді вона отримує е/е від дизельгенераторів, які, зі свого боку, призначені тільки для аварійного живлення і не здатні тривалий час забезпечувати потреби станції.

Окупована РФ Запорізька АЕС потужністю 6 ГВт залишається на одній лінії живлення 750 кВ рекордні майже п'ять місяців, з 7 травня, після того як було пошкоджено останню резервну лінію 330 кВ. У травні гендиректор МАГАТЕ заявляв, що незрозуміло, коли її буде відновлено, хоча раніше зовнішнє електропостачання відновлювали протягом дня.

Востаннє ЗАЕС зіткнулася з повною втратою зовнішнього електропостачання 4 липня 2025 року - тоді станція майже чотири години покладалася на дизельні генератори.

Міжнародне агентство з атомної енергії зазначало, що станція забезпечена паливом для дизель-генераторів на 20 днів роботи.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що РФ намагається втягнути МАГАТЕ в ризиковану спробу під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергомережі, щоб легалізувати в такий спосіб захоплення ЗАЕС. "Спроба Росії знову підключити ЗАЕС може... становити найбільший ризик. Москва активно намагається залучити МАГАТЕ до цієї авантюри і виправдати своє захоплення ЗАЕС", - написав Сибіга на X в суботу.

 

 

 

Теги: #переговори #магате #заес

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 29.09.2025
РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

РФ створює перешкоди для підключення ЗАЕС до мережі й наражає на небезпеку Україну та Європу – глава ДІЯРУ

19:28 27.09.2025
Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

Сибіга: Росія намагається втягнути МАГАТЕ в авантюру з підключенням ЗАЕС до власної енергомережі

15:02 27.09.2025
ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

ЗАЕС вже три дні без зовнішнього живлення, ситуація подібна до Фукусіми - ЗМІ

07:26 27.09.2025
Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

17:46 26.09.2025
Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

Росія використовує МАГАТЕ в цілях пропаганди та відбілювання злочинів "Росатома" - МЗС України

01:56 26.09.2025
МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

МАГАТЕ закликала РФ та Україну до максимальної військової стриманості поблизу ядерних об'єктів через атаку російського дрона на ПАЕС

22:27 25.09.2025
Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

Запорізька АЕС другу добу працює в умовах блекауту - Міненерго

17:10 25.09.2025
РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

РФ свідомо не підключає ЗАЕС до ЛЕП і залишає її на дизельгенераторах уже дві доби – "Енергоатом"

22:43 24.09.2025
Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

Венс: якщо росіяни відмовляться вести переговори це буде дуже погано для їхньої країни

18:21 24.09.2025
Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

Казахстан готовий надати майданчик для переговорів між Росією і Україною, але не буде посередником, – Токаєв

ВАЖЛИВЕ

Зеленський заявляє про важливість участі США у колективній відповіді на російські дрони над країнами НАТО

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

ОСТАННЄ

Нетаньягу вибачився перед прем'єром Катару за удар по Досі

Українські фахівці з протидії ударним БпЛА візьмуть участь у спільних навчаннях у Данії

Скринінг українського законодавства на відповідність законодавству ЄС завершується – єврокомісарка Кос

МВС: Понад 1,7 тис офіцерів Служби освітньої безпеки вже працюють у школах

Галущенко обговорив з керівницею гендиректорату Єврокомісії з юстиції відкриття кластера "Основи"

Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Судно з Нідерландів загорілося в Аденській протоці внаслідок атаки хуситів

На Харківщині внаслідок вибуху ВНП постраждав підліток - ДСНС

Орбан про угорські дрони над Україною: 2-3 угорські дрони — не те, чим має перейматися Україна

Україна та оборона – на порядку денному неформального саміту ЄС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА