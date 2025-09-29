Окупанти атакували прикордоння Сумщини з безпілотників, є жертва

Російські окупанти атакували безпілотниками цивільну інфраструктуру Шосткінського району на Сумщині, смертельно поранили жінку, повідомила обласна прокуратура

"За даними слідства, 29 вересня 2025 року близько 15:00 год у Шалигинській громаді Шосткинського району окупанти атакували безпілотником цивільну інфраструктуру. Унаслідок атаки ворога 60-річна жінка отримала поранення, від яких померла в лікарні", йдеться у повідомленні прокуратури у телеграм-каналі у понеділок.

За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).