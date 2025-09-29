17:06 29.09.2025
Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру
Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття премії миру.
Відповідний проєкт постанови № 14088 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.
Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.
Авторами проєкта постанови є народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч).