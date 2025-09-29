Раді пропонують звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення Трампа на премію миру

Народні депутати пропонують Верховній Раді звернутися до Нобелівського комітету щодо висунення кандидатури президента США Дональда Трампа на здобуття премії миру.

Відповідний проєкт постанови № 14088 зареєстровано у Верховній Раді у понеділок, повідомляє сайт парламенту.

Текст проєкту постанови поки не оприлюднено.

Авторами проєкта постанови є народні депутати із груп "За майбутнє" (Анна Скороход, Анатолій Урбанський, Тарас Батенко) та "Відновлення України" (Олександр Юрченко, Анатолій Бурміч).