Інтерфакс-Україна
Події
16:11 29.09.2025

Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

2 хв читати
Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками та були шоковані російською повітряною атакою на Київ у ніч проти неділі, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш Цинцадзе.

"Україну відвідала делегація COSAC (платформи комітетів із європейських справ країн-членів ЄС)... Повітряна атака на Київ шокувала європейських парламентарів, які стали її безпосередніми свідками. Один із членів делегації сказав, що це майбутнє Європи, якщо вона не винесе уроків і не зупинить цю війну. Наші друзі побували на місцях влучань ворожих ракет, на деокупованих територіях і вражені масштабами та жорстокістю воєнних злочинів РФ. Вони повертаються додому зі ще більшим усвідомленням нагальності підтримки України та додатковими аргументами для дискусій у своїх суспільствах", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що делегація зустрілася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та його першим заступником Олександром Корнієнко, представниками комітету з питань інтеграції України до ЄС, віцепрем’єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, мером Києва Віталієм Кличко, заступниками міністрів оборони і закордонних справ, представниками Офісу президента, антикорупційних органів і громадських організацій.

Голова комітету зазначила, що європейських парламентарів цікавив євроінтеграційний порядок денний реформ в Україні.

"Липневі атаки на антикорупційні органи дуже похитнули довіру до нас. Партнери намагалися з’ясувати, чи незворотним є процес очищення України від корупції, запитували про стан місцевого самоврядування та свободи слова", – повідомила Климпуш-Цинцадзе.

За словами народної депутатки, Європейський парламент у делегації COSAC представляв віцепрезидент Естебан Гонзалес Понс, який відповідає за взаємодію з національними парламентами, а до складі делегації входили голови та заступники голів комітетів парламентів Данії, Кіпру, Литви, Латвії, Швеції, Фінляндії та Люксембургу.

"Це друга в історії COSAC поїздка за кордон і друга до України", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #київ #атака_рф #єс #цинцадзе

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:30 29.09.2025
Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

Україна проводить останню скринінгову зустріч з ЄС

14:51 29.09.2025
Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

Україна входить до ТОП-5 постачальників органічної продукції до ЄС – замміністра економіки

14:47 29.09.2025
ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

ЄС може обмежити поїздки російських дипломатів Європою - ЗМІ

05:21 29.09.2025
У Києві в укритті померла жінка – КМВА

У Києві в укритті померла жінка – КМВА

19:21 28.09.2025
Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

18:16 28.09.2025
Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

Сибіга: Україна розраховує на лідерство Ради Європи щодо просування Спецтрибуналу для РФ

13:38 28.09.2025
Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

13:02 28.09.2025
Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

12:41 28.09.2025
Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

11:45 28.09.2025
У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

ВАЖЛИВЕ

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Росія не змогла дестабілізувати Молдову – Зеленський

ОСТАННЄ

РФ не змогла розділити Європу навіть використовуючи своїх представників на європейському континенті – Зеленський

МЗС України в річницю розстрілів в Бабиному Яру: агресор має бути зупинений, бо зло не відступає саме по собі

Єврокомісія незабаром представить пропозиції використання росактивів для репарації України

Швеція оголосила про виділення понад $116 млн на підтримку України під час підготовки до зими

Уряд затвердив порядок встановлення карантинних ветеринарних постів на держкордоні

Росіяни пошкодили Успенський собор УПЦ МП в Херсоні

Лідери ЄС обговорять Стіну дронів на самітах у жовтні

Угорщина заблокувала 12 українських новинних ресурсів

Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Кабмін дозволив "Укренерго" змінювати умови чинних договорів під правила МФО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА