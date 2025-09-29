Європейські парламентарі стали свідками повітряної атаки РФ на Київ - голова комітету Ради з питань інтеграції України до ЄС

Європейські парламентарі стали свідками та були шоковані російською повітряною атакою на Київ у ніч проти неділі, розповіла голова парламентського комітету з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш Цинцадзе.

"Україну відвідала делегація COSAC (платформи комітетів із європейських справ країн-членів ЄС)... Повітряна атака на Київ шокувала європейських парламентарів, які стали її безпосередніми свідками. Один із членів делегації сказав, що це майбутнє Європи, якщо вона не винесе уроків і не зупинить цю війну. Наші друзі побували на місцях влучань ворожих ракет, на деокупованих територіях і вражені масштабами та жорстокістю воєнних злочинів РФ. Вони повертаються додому зі ще більшим усвідомленням нагальності підтримки України та додатковими аргументами для дискусій у своїх суспільствах", – сказала Климпуш-Цинцадзе агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

Климпуш-Цинцадзе повідомила, що делегація зустрілася з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком та його першим заступником Олександром Корнієнко, представниками комітету з питань інтеграції України до ЄС, віцепрем’єром з європейської та євроатлантичної інтеграції Тарасом Качкою, мером Києва Віталієм Кличко, заступниками міністрів оборони і закордонних справ, представниками Офісу президента, антикорупційних органів і громадських організацій.

Голова комітету зазначила, що європейських парламентарів цікавив євроінтеграційний порядок денний реформ в Україні.

"Липневі атаки на антикорупційні органи дуже похитнули довіру до нас. Партнери намагалися з’ясувати, чи незворотним є процес очищення України від корупції, запитували про стан місцевого самоврядування та свободи слова", – повідомила Климпуш-Цинцадзе.

За словами народної депутатки, Європейський парламент у делегації COSAC представляв віцепрезидент Естебан Гонзалес Понс, який відповідає за взаємодію з національними парламентами, а до складі делегації входили голови та заступники голів комітетів парламентів Данії, Кіпру, Литви, Латвії, Швеції, Фінляндії та Люксембургу.

"Це друга в історії COSAC поїздка за кордон і друга до України", - зазначила Климпуш-Цинцадзе.