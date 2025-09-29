Єврокомісар Кос з візитом в Україні. Очікується завершення скринінгового процесу

Фото: https://www.delo.si/

Європейський комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні з триденним візитом. Очікується, що у вівторок буде завершено скринінговий процес відповідності українського законодавства європейському, який передує початку відкриття переговорних кластерів про вступ України в Європейський союз.

Про це у понеділок повідомляє Європейська комісія.

"З сьогоднішнього дня до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну відданість ЄС європейському майбутньому країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкреслюючи прогрес України на шляху до членства в ЄС", - йдеться в розповсюдженому ЄК пресрелізі.

Зокрема, у понеділок, 29 вересня, Кос відвідає школи для учнів угорської та словацької меншин на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки, вжиті національною владою для зміцнення прав меншин в Україні, включаючи План дій щодо національних меншин, прийнятий у травні минулого року. Потім Комісар відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану з використанням європейського стандарту ширини колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС.

У вівторок, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками, щоб обговорити реформи децентралізації. Крім того, вона візьме участь у Тижні стійкості України та відвідає реабілітаційний центр "Незламність" та житловий проект для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни, що фінансується ЄС. Комісар також проведе зустрічі з громадянським суспільством, жінками-лідерами та ветеранами-бізнес-лідерами, щоб обговорити прогрес реформ в Україні та економічні перспективи.

У середу, 1 жовтня, під час Дня захисника, комісар Кос проведе зустрічі з представниками влади та уряду України й парламенту, щоб обговорити порядок денний реформ, пов'язаних з вступом до ЄС. Крім того, комісар Кос зустрінеться з представниками українських антикорупційних інституцій.

На щоденному брифінгу для преси речник Єврокомісії Гійом Мерсьє констатував, що процес скринінгу для України відбувся у "рекордні терміни". "Цього тижня ми маємо завершити роботу над процесом скринінгу, зустріч вже відбулася сьогодні, але вона триватиме до завтра, тож процес скринінгу завершиться завтра. Це знову ж таки свідчить про рішучість України і з нашого боку, щоб якомога швидше пришвидшити підготовчу роботу до вступу до ЄС", - повідомив він термін завершення скринінгового процесу.

Речник також підтвердив позицію ЄК, яка підтримує відкриття Кластера 1.

Коментуючи на прохання журналістів пропозицію президента Європейської ради Антоніу Кошта відкрити переговорні кластери не одностайним голосуванням, яке станом на сьогодні не вважається можливим через блокування Угорщиною, а кваліфікованою більшістю, Мерсьє знову наголосив, що ЄК "дуже чітко зазначила, що наша позиція полягає в тому, що ми повинні відкрити кластер 1 для України та Молдови". "Вони виконали роботу, вони виконали критерії, тобто дорожню карту, робочий процес та план дій щодо меншин для України. Тож відкриття кластера 1 має відбутися без будь-яких подальших затримок", - сказав речник.

За словами Мерсьє, ЄК вважає, "що немає жодної причини, об’єктивної причини протистояти відкриттю кластера 1". "Щодо обговорень (можливості голосування кваліфікованою більшістю), які тривають, то це мають вирішувати держави-члени. Ми сподіваємося, що ми зможемо відкрити кластер 1 якомога швидше", - наголосив він.

Мерсьє також пояснив, що можливість надання Раді повноважень приймати рішення кваліфікованою більшістю може бути розглянута "для певних проміжних кроків у процесі розширення, а закриття розділу переговорів має продовжувати прийматися одноголосно всіма державами-членами, оскільки остаточне рішення щодо фактичного рішення про вступ також має прийматися одноголосно".