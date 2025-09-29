Дніпропетровщина знову під ударом ворожих дронів, є постраждалий

Російські війська продовжують обстрілювати Дніпропетровську область дронами, є постраждалий, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Покровську, Слов'янську та Межівську громади Синельниківщини росіяни атакували БпЛА. В останній поранено 44-річного чоловіка", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, в населених пунктах сталося декілька займань. Вогнем охопило адмінбудівлю, готель, 3 приватні будинки. Знищено авто.

Також на Нікопольщину противник скеровував важку артилерію та fpv-дрони. Дісталося райцентру, Мирівській та Покровській громадам. Там пошкоджені 2 оселі місцевих і господарська споруда. Головне – люди не постраждали.