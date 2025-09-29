Інтерфакс-Україна
Події
05:21 29.09.2025

У Києві в укритті померла жінка – КМВА

2 хв читати

Під час ворожого обстрілу Києва в ніч на неділю в одному з укриттів загинула жінка через стрес, повідомив очільник київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

"Росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - йдеться у повідомленні.

Ткаченко поінформував, що під час атаки росіяни поранили 23 киян, і ще 4 - вбили.

Тим часом платформа United24 уточнила, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут.

"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - сказано у публікації.

Начальник КМВА поінформував, що станом на вечір працівники ДСНС завершили роботи на всіх локаціях столиці, які постраждали від атаки РФ. Зокрема, у місті багато пошкоджених об'єктів і житлових будинків.

"Лише в Соломʼянському районі таких 27, з них 9 - приватні. Знову значна кількість вибитих вікон житлових будинків. Разом по 7 районах - до 1000. Повідомлення про нові пошкодження надходили протягом всього дня", - поінформував Ткаченко.

Також він додав, що протягом дня у Солом'янському та Дарницькому районах працювали гуманітарні штаби. Вони прийняли понад 500 людей.

"У найбільш постраждалому, Соломʼянському, 9 киян тимчасово відселили в гуртожиток. Від людей надійшли 24 заяви на виплату 40 тис. грн. Служби продовжують збирати заяви на виплату 10 тис. грн по програмі "Турбота. Назустріч киянам", - резюмував начальник КМВА.

Джерела: https://t.me/tkachenkotymur/1841

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=830812336293359&id=100080938014274&rdid=VyWFApHkYmjByVn2#

Теги: #київ #укриття #загибель

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:21 28.09.2025
Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

Аварійно-рятувальні роботи в Києві завершені

13:38 28.09.2025
Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

13:02 28.09.2025
Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

Інститут кардіології в Києві зазнав суттєвих пошкоджень, двоє людей загинули – влада

11:45 28.09.2025
У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

10:10 28.09.2025
Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

07:49 28.09.2025
Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до шести людей – Кличко

Кількість постраждалих від ракетно-дронової атаки ворога на Київ зросла до шести людей – Кличко

06:18 28.09.2025
Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до трьох – Кличко

Кількість постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ зросла до трьох – Кличко

05:43 28.09.2025
Попередньо двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ – КМВА

Попередньо двоє людей постраждали внаслідок нічної атаки російських дронів на Київ – КМВА

05:09 28.09.2025
П'ятиповерхівку зруйновано внаслідок атаки ворожих БпЛА в Солом'янському районі Києва - Кличко

П'ятиповерхівку зруйновано внаслідок атаки ворожих БпЛА в Солом'янському районі Києва - Кличко

05:47 27.09.2025
Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

Київ розглядає оренду готелів як тимчасове житло для постраждалих від атак та врегулювання термінів виплат допомоги – КМВА

ВАЖЛИВЕ

Росія запускає дрони з танкерів по Європі - Зеленський

Росія намагається вдарити по Україні блекаутом

В Україні більше 70 поранених після ракетно-дронової атаки росіян, пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів - МВС

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

ОСТАННЄ

Під ворожий обстріл уночі потрапило підприємство "Akkerman Distillery"

Партія PAS лідирує на виборах нового парламенту Молдови - ЦВК

Окупанти втратили 152 осіб на покровському напрямку - Генштаб

ЦВК опрацювала майже 80% протоколів за результатами виборів у Молдові

Україна звернеться до штаб-квартир міжнародних ЗМІ через незаконне перетинання кордону журналістами - МЗС

У Молдові заявили про затримання трьох осіб з піротехнікою, які готували заворушення

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ, в місті проводяться активні контрдиверсійні заходи - Генштаб

Поліція Молдови попередила про недопущення порушень закону під час анонсованих протестів

Сили оборони спростували фейки росЗМІ щодо "просування" окупантів у н.п. Ямпіль

Через ворожий удар по Борщовій на Харківщині загинув літній чоловік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА