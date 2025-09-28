Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

Президент України Володимир Зеленский у розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив російську атаку на Україну і програму PURL.

"Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн", - зазначив президент.

Він наголосив, що ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей.