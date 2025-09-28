Інтерфакс-Україна
Події
15:53 28.09.2025

Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

1 хв читати
Зеленський і Рютте обговорили програму PURL, яка "вже добре рухається"

Президент України Володимир Зеленский у розмові з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте обговорив російську атаку на Україну і програму PURL.

"Вдячний за підтримку. Розповів про сьогоднішню підлу російську атаку – ударні дрони, ракети, зокрема балістика", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн", - зазначив президент.

Він наголосив, що ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей.

 

Теги: #рютте #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:14 28.09.2025
Президент Україні і прем’єр Норвегії обговорили ППО й інциденти з дронами в Європі

Президент Україні і прем’єр Норвегії обговорили ППО й інциденти з дронами в Європі

10:23 28.09.2025
Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

21:37 27.09.2025
Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

Припинення імпорту російської нафти й газу здатне призвести до соціального вибуху і змін в РФ – Зеленський

20:08 27.09.2025
Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

Експорт зброї залишатиметься контрольованим до кінця війни – Зеленський

16:35 27.09.2025
Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

Зеленський назвав дуже продуктивною зустріч з Трампом на Генасамблеї ООН

21:11 26.09.2025
Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

Україна сподівається, що в Угорщині почують США щодо закупівлі російської нафти - Зеленський

20:59 26.09.2025
Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

Зеленський: Будемо збільшувати обсяги виробництва дронів і ракет

20:55 26.09.2025
Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

20:50 26.09.2025
Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

Росія може застосовувати танкери для запуску дронів у Данію, Норвегію, країни Балтії - Зеленський

12:36 26.09.2025
Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

Рютте: Остаточне рішення на збиття літаків РФ будуть приймати військові

ВАЖЛИВЕ

В Україні більше 70 поранених після ракетно-дронової атаки росіян, пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів - МВС

У Києві четверо загиблих і 14 постраждалих, серед них – діти

Росія у ніч на неділю завдала удару 595 дронами та 48 ракетами – Повітряні сили

Росія застосувала майже 500 ударних БпЛА і понад 40 ракет – Зеленський

Четверо людей в тому числі дитина загинули через масовану ракетно-дронову атаку росіян на Київ

ОСТАННЄ

Данії минулої ночі виявили невідомі дрони

В Європі реагують на масовану атаку по Україні: це вкотре показує справжнє обличчя агресора

В Україні прогнозують дощову, прохолодну погоду у найближчі дні

До 34 зросла кількість постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Запоріжжя

Естонія виділяє EUR10 млн на ініціативу НАТО PURL для оборони України – глава МЗС

Волонтери УЧХ надають допомогу постраждалим від повітряних атак РФ у Запоріжжі та Київській області

В Мелітополі знищено автомобіль з російськими операторами БпЛА - ГУР

На Київщині 30 постраждалих від ворожої атаки, із них 19 – у Петропавлівській Борщагівці

Через вибух пошкоджено автомобілі на парковці Представництва ЄС в Україні - Матернова

На Одещині російський удар зруйнував цех та склад готової продукції винного заводу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА