В Європі реагують на масовану атаку по Україні: це вкотре показує справжнє обличчя агресора

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA?locale=uk_UA

В Європі політики і урядовці реагують на масований обстріл України з боку Росії в ніч на 28 вересня, в результаті якого постраждало мирне населення, у тому числі загинула 12-річна дівчинка у Києві.

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що ця жорстока масована атака, що сталася після тижня Генеральної Асамблеї ООН, викриває фальшиві наративи Росії про війну і вкотре показує світові справжнє обличчя агресора. "Настав час схвалити наступний пакет санкцій ЄС і продовжувати тиснути на військову машину Росії", - написав він у соцмережі Х.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що обстріл в ніч на 28 вересня був обдуманою і навмисною ескалацією, спрямованою на терор цивільного населення і відчайдушну спробу приховати стагнацію Росії на полі бою. "Європа повинна припинити купувати російський газ і нафту, посилити всебічний тиск на Росію та надати Україні надійну протиповітряну оборону", - написав він у соцмережі Х.

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекелманс зазначив у соцмережі Х: "Мир з Росією можливий лише за допомогою посилення військової сили та тиску".

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський нагадав, що минуло більше місяця з Аляски, "і стало ясно: Путін хоче терору, а не миру". "Наша безпека вирішується в Україні. Як міністр закордонних справ, я продовжуватиму відстоювати чеську ініціативу щодо боєприпасів, яка стала основою оборони Європи", - написав він у соцмережі Х.