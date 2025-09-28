В Україні більше 70 поранених після ракетно-дронової атаки росіян, пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів - МВС

Фото: t.me/Klymenko_MVS

Поліцейські і рятівники працюють у Києві на 8 локаціях після ракетно-дронової атаки росіян, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"У Києві працюємо на 8 локаціях. Загинуло четверо людей. Серед них - 12-річна дівчинка, яку притиснуло бетонною плитою. В Інституті кардіології загинули медсестра та пацієнт. Ще одну людину знайшли мертвою на місці удару по цивільній інфраструктурі", - написав він у телегра у неділю.

Клименко зазначив, що росіяни понад 12 годин атакували Україну. До ліквідації наслідків в 11 регіонах залучено понад 1500 рятувальників та поліцейських.

Всього по Україні більше 70 поранених на зараз.

"На деяких локаціях ворожий удар понівечив цілі мікрорайони. Під час ліквідаційних робіт стався обвал конструкцій - травмовані двоє рятувальників. Їм надають медичну допомогу", - зазначив він.

Слідчі поліції ретельно фіксують докази воєнного злочину рф та працюють з постраждалими: вже отримали понад 700 заяв від громадян про пошкоджене чи знищене майно. Кількість звернень постійно зростає.

У Запоріжжі постраждали щонайменше 30 мешканців багатоповерхівки, серед них - троє дітей.

На Чернігівщині, Дніпропетровщині, Миколаївщині, Сумщині та Одещині ДСНС вже ліквідували всі пожежі. Використовується роботизована техніка, щоб зменшити ризики травмування рятувальників.

Загалом внаслідок російських ударів пошкоджено понад 100 цивільних об’єктів.

"Ця російська атака - це протест проти людяності, публічна демонстрація ненависті до всього мирного", - заявив очільник МВС.