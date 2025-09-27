Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Гази

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп оголосив про проведення "ефективних" переговорів перед підписанням фінальної мирної угоди щодо завершення війни в Секторі Гази.

"Я радий повідомити, що ми ведемо дуже натхненні та продуктивні переговори з близькосхідною спільнотою щодо Гази. Інтенсивні переговори тривають уже чотири дні і триватимуть стільки, скільки буде необхідно для успішного укладення Угоди. Усі країни регіону залучені, ХАМАС добре знає про ці переговори, а Ізраїль був поінформований на всіх рівнях, включаючи прем'єр-міністра Бібі Нетаньягу", - написав він в соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому додав, що "існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше".

"Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Для мене за честь бути частиною цих переговорів. Ми маємо повернути заручників і досягти ПОСТІЙНОГО Й ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ!", - написав президент США", - додав він.