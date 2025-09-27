Інтерфакс-Україна
04:25 27.09.2025

Перша родина ВПО придбала житло за програмою "єОселя"

Перша родина ВПО придбала житло з компенсацією від держави в межах програми "єОселя", повідомляє сайт урядового порталу.

"Власне житло тепер має сім’я Георгія, який у 2014 році виїхав із Донецька. В Києві він зустрів свою майбутню дружину Ольгу, з якою вони разом виховують донечку Валерію. Кілька років сім’я орендувала помешкання, а тепер, завдяки підтримці держави, має власну домівку в передмісті столиці, у селі Чайки. Заявку сім’я подала через Дію", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з вересня програма "єОселя" стала доступнішою для ВПО та мешканців прифронтових територій. Зокрема, держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку та 70% щомісячних платежів по кредиту протягом першого року, а також покриває витрати на оформлення документів (до 40 тис. грн). Саме такими умовами і скористалася родина, взявши кредит у "СКАЙ БАНКУ".

"Ми прагнемо, щоб житло стало доступним для ще більшої кількості українців, особливо тим, хто втратив свої домівки через війну. Очікуємо, що цього року за програмою кредит отримають 9,5 тис. родин ВПО та мешканців прифронтових регіонів", - повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Джерело: https://www.kmu.gov.ua/news/persha-rodyna-vpo-prydbala-zhytlo-z-kompensatsiieiu-vid-derzhavy-v-mezhakh-prohramy-ieoselia

