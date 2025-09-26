Інтерфакс-Україна
23:41 26.09.2025

Росіяни щонайменше двічі вдарили по Запоріжжю, влучили в об'єкт цивільної інфраструктури

Російські війська пізно ввечері п'ятниці вдарили по Запоріжжю щонайменше двічі, влучили в по обʼєкт цивільної інфраструктури, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Поцілили по обʼєкту цивільної інфраструктури", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, попередньо є постраждалі. Детальна інформація пізніше.

Також частково зруйнована будівля магазину.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/26055

Теги: #запоріжжя #удар #інфраструктура

