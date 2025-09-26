Зеленський доручив збільшувати контрактну складову армії

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача у п'ятницю, 26 вересня.

"Провів Ставку. Зокрема, щодо контрактів у нашій армії – я доручив збільшувати контрактну складову", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Також були доповіді Служби зовнішньої розвідки України та Головного управління розвідки щодо російського виробництва зброї, їхньої промисловості загалом, паливного комплексу "Ми намітили нові завдання. Зараз такий час, що світ бачить: Росія перейшла у стан, коли війна даватиме все більше проблем самій же російській системі, російській економіці, російському суспільству", - наголосив президент.

За його словами, критичне питання зараз – не знижувати тиску на Росію за цю війну.

"Санкції, обмеження торгівлі з Росією, обмеження схем, які вони використовують і на яких заробляють, – усе це спрацює. Очікуємо на затвердження 19-го пакета санкцій Євросоюзу. Очікуємо на кроки Сполучених Штатів Америки", - додав Зеленський.