Данія надасть Україні додатковий пакет допомоги на 400 млн євро

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен поінформував Комітет з питань зовнішньої політики про пакет допомоги XXVII, який, серед іншого, забезпечує додаткові майже 1,6 мільярда данських крон (понад 400 млн євро) для української оборонної промисловості, повідомляє пресслужба Міноборони Данії.

"Потреба України у військовій підтримці залишається величезною, і один з найкращих способів допомогти - це зробити більший внесок в українську оборонну промисловість. Таким чином ми забезпечуємо швидкі пожертви, які можуть бути використані безпосередньо на полі бою. І ми знаємо, що в українській оборонній промисловості все ще є невикористані потужності. Саме тому ми сьогодні виділяємо додаткові 1,6 мільярда данських крон на так звану данську модель", - заявив Поульсен.

Крім того, Пакет пожертв XXVII виділяє ще 1,1 мільярда данських крон на низку інших пожертв.

"Найкращий спосіб посилити обороноздатність України тут і зараз - це підтримати власну оборонну промисловість. Я щойно був у Києві і на власні очі бачив, які зміни відбуваються завдяки вітчизняним виробникам озброєнь. Ми зараз інвестуємо в українські компанії, які виробляють те, що насправді потрібно Україні", - наголосив міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен.

Пакет допомоги фінансується Українським фондом. У рамках цього пакету Данія вже ухвалила рішення про надання військової підтримки Україні на суму близько 70,3 млрд данських крон у період з 2022 по 2028 рік.

Джерело