14:50 26.09.2025

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Росіяни обстрілюють енергооб'єкти Чернігівщини, є перебої зі світлом

Російські окупаційні війська продовжують обстріли енергетичних об'єктів Чернігівщини, у п'ятницю зранку зафіксовано ще одне влучання, через яке без електропостачання залишились абоненти Бахмачу, є перебої зі світлом у Чернігові та у Чернігівському районі.

"Триває атака ворога на енергетичні обʼєкти Чернігівщини. Наразі є влучання в кілька обʼєктів. Перебої з електропостачанням у Чернігові та Чернігівському районі", - написав очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у телеграмі.

У "Чернігівобленерго" зранку також повідомляли про обстріли області та влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури, через що без світла опинилися абоненти Бахмаччини.

 

 

